Городу вернут прежнее название Астана
Маслихат принял решение о переименовании столицы

В четверг в ходе внеочередной сессии депутаты маслихата единогласно проголосовали за предложение вернуть столице название Астана.

«На сессию выносится вопрос о том, чтобы вернуть столице прежнее название Астана. Официально поступило 17 предложений. Кроме того, высказывались мнения в социальных сетях. Группа депутатов мажилиса "Жана Казастан" недавно внесла депутатское предложение - вернуть столице республики название Астана. Учитывая все это, 14 сентября 2022 года проведено очередное заседание ономастической комиссии, где рассматривали данный вопрос. Решение комиссии единое - назвать столицу Астана», - сказал в ходе внеочередной сессии маслихата руководитель управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп.

Депутаты маслихата от партии «Аманат» в лице Азамата Серикпаева предложение это поддержали.

«Вы знаете, что я коренной житель нашей столицы. Более 20 лет работаю в области спорта. Сегодня во всем мире мы знаем и нас знают, как Астану. Велокоманда "Астана", футбольный клуб "Астана", баскетбольный клуб "Астана", сегодня она у всех на устах», - сказал Серикпаев.

«В мировой практике есть такие прецеденты, когда переименовывали назад столицы, государства. И вот сейчас, когда мы входим начинаем строить Новый Казахстан, Новый Казахстан - и новое название столицы. Я считаю, это символично. Как коренной житель, да, я поддерживаю, чтобы вернулось имя именно Астана, потому что за эти годы она стала действительно узнаваемым брендом», - также добавил депутат маслихата от партии «Ак жол» Аскар Смагулов.

В качестве примера он привел достижения казахстанских спортивных команд, которые выступают на мировой арене под брендом «Астана», политические диалоги, которые сохранили название астанинских.

«У нас шли и всегда говорили: Астана, Астана. Как коренной житель, да, я хотел, чтобы было Акмола. Но вы знаете, Акмола не такой узнаваемый бренд. Ради того чтобы наш Казахстан процветал и был узнаваем, я, конечно, поддерживаю, наша фракция поддерживает решение вернуть городу название Астана», - резюмировал депутат.

Таким образом, принято совместное решение маслихата и постановление акимата о переименовании города Нур-Султан в город Астана. Настоящее решение будет направлено на рассмотрение республиканской ономастический комиссии при правительстве.

Ранее секретарь маслихата высказал мнение, что возвращение прежнего названия городу будет в качестве извинений за переименование в 2019 году.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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