Глава «Самрук-Казына» озвучил обновленный график выхода компаний на IPO

Председатель правления фонда «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций озвучил обновленный график выхода компаний на IPO. Так, роад-шоу национальной компании «КазМунайГаз» начнется со второй половины сентября по всему Казахстану, «Эйр Астану» выставят на приватизацию после открытия международных рынков, «Самрук-Энерго» разделят на две компании, QazaqGaz планируется вывести на IPO в 2024-2025 годах, а «Казахстан Темир Жолы» - в 2025 году.

«Компания “КазМунайГаз” – ведется достаточно активная подготовительная работа для проведения IPO на локальных биржах KASE и AIX. Со второй половины сентября мы уже планируем проводить роад-шоу в городах Казахстана для обеспечения вовлечения широких слоев населения», - сообщил Саткалиев.

Вместе с тем, добавил он, компания «Эйр Астана» готова к IPO, но так как по ней таргетируется международное IPO, поэтому она будет продана только после того, как восстановятся международные рынки. Что касается «Самрук-Энерго», то компания будет разделена на две части. В первой сосредоточатся все зеленые активы – это ВИЭ, ГЭС. Вторая компания сосредоточит в себе все активы, связанные с использованием природного ископаемого топлива для производства электроэнергии.

«Первая компания, так называемая зеленая, будет выведена на IPO, и мы планируем, что она, возможно, даже аккумулирует другие активы в Республике Казахстан для обеспечения успешности, масштабности размещения. И реализации зеленой повестки правительства», - уточнил Саткалиев.

Что касается KEGOK, то с правительством уже согласовано увеличение объема акций, который будет передан в конкурентную среду.

«В настоящее время мы уже начали работу по подготовке к SPO, формирование структуры сделки и проработки законодательных изменений», - добавил глава фонда.

Компанию «Казахстан темир Жолы» планируется вывести IPO в 2025 году. За это время будет проведена трансформация в эффективный международный транслогистический холдинг. Также, по словам Саткалиева, существенное внимание уделяется финансовому оздоровлению компании. По компании QazaqGaz уже сформирована дорожная карта по выводу на IPO, которая включает в себя развитие ресурсной базы, продвижение подходов по диверсификации потребителей газа и другие мероприятия с регулированием отрасли. Саткалиев считает, что свои акции компания сможет предложить инвестиционному сообществу в 2024-2025 годах.

Также фонд ведет работу по восстановлению финансовой стабильности и реструктуризации компании Qazaq Air. В результате данной работы компания будет приватизирована, как один из сценариев фонд предлагает привлечение стратегического инвестора.