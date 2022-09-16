В украинском Изюме найдены сотни захоронений погибших

Как рассказали начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов и уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко, среди погибших есть как украинские военные, так и мирные жители, все они погибли по разным причинам: в результате обстрелов, от взрывов, некоторых расстреляли.

Эксгумация тел только началась. По словам Котенко, во время оккупации велись списки по захоронениям, сейчас эти списки ищут, чтобы понимать, «что это за человек, почему ему был присвоен номер, а не фамилия».

«Настоящее время» уточняет, что кресты на могилах сделаны «на скорую руку», а вместо имен и фамилий – в большинстве только номера.

«Когда были обстрелы, когда они (российские военные – В.) захватывали Изюм, они очень сильно обстреливали город, и люди умирали прямо на улицах. Ритуальные службы не знали, что это за люди, но они их брали и хоронили на этом кладбище. И где-то есть реестр, в котором, я думаю, они нам будут подсказывать, в каком месте они взяли это тело для захоронения. Мы сейчас работаем над этим, и я думаю, что мы эти списки найдем и мы будем понимать, что это за человек, почему ему был присвоен номер, а не фамилия. Но есть там и фамилии, а еще там есть венки, и дата гибели там тоже есть на некоторых. Большинство, я думаю, погибли под обстрелами, мы по датам это уже поняли: люди погибли, когда они били с артиллерии по городу», - рассказал Котенко.

Фотографии захоронений опубликовали «Радио Свобода», «Настоящее время» и «Голос Америки».