Потепление ожидается в Казахстане в выходные

17-19 сентября в Казахстане постепенно потеплеет, но при этом на больше части страны ожидаются дожди, в горных районах юго-востока возможен мокрый снег, сообщает «Казгидромет».

«Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока страны ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Лишь север, центр и восток страны все еще будут находиться под влиянием Северо-западного антициклона, поэтому здесь ожидается погода преимущественно без осадков, а в ночные часы сохранятся заморозки до 5 градусов», - сообщают синоптики.

При этом днем температура воздуха повысится постепенно по всей республике до +20+30 градусов, на крайнем юге – до +35 градусов, на северо-востоке, востоке и в центре – до +15+25 градусов.