49 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 49 новых случая коронавирусной инфекции.

В Астане выявлено 19 случаев, в Алматы – 11, в Карагандинской области – 7, в Костанайской области – 4, в Акмолинской области – 3, в Павлодарской области – 2, в Жетысуской области – 1, в Северо-Казахстанской области – 1, в Туркестанской области – 1.

Не зарегистрировано новых случаев в Шымкенте, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской и Улытауской областях.

Не зафиксировано ни новых случаев пневмонии, ни летальных случаев. Всего в стране подтверждено 1 392 554 случая коронавирусной инфекции.

На 19 сентября лечение продолжают получать 13 442 человека (13 219 КВИ+ и 223 КВИ-), из них в стационарах находятся 214 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 13 228. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.