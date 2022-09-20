Референдумы о вхождении в состав России пройдут в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях

Референдумы о вхождении самопровозглашенных «Донецкой Народной Республики», «Луганской Народной Республики», а также оккупированных российской армией Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября, сообщает «Медуза» в Telegram.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что референдум о присоединении к России пройдет в регионе с 23 по 27 сентября.

В эти же даты проведут референдумы в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской области. С просьбой провести референдум о вхождении Запорожской области в состав России обратилось к главе подконтрольной РФ администрации оккупированных территорий движение «Мы вместе с Россией».

Законопроект о «референдуме» в ДНР и ЛНР уже единогласно принят на заседаниях народного совета самопровозглашенных республик, а глава ЛНР уже подписал закон о проведении голосования. Также подписан указ по референдуму в Херсонской области.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин попросил Владимира Путина «как можно быстрее, в случае положительного решения по итогам референдума, рассмотреть вопрос о вхождении в состав Российской Федерации».

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал, что преследования жителей, которые на референдуме проголосуют против вхождения в состав РФ, не будет, сообщает ТАСС.

Херсонская область находится под контролем российских военных с середины марта, ЛНР - с начала июля, а ДНР, Запорожская и Харьковская области частично контролируются российскими силами.