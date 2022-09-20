Токаев призвал уважать суверенное равенство и территориальную целостность государств

«Сегодня мы проводим заседание здесь, в центральных учреждениях ООН, в критически важный момент для человечества. Сегодняшний мир, судя по всему, вступил в новый период геополитической конфронтации. Данная международная система, основанная на порядке и ответственности, уступает новой, более хаотичной и непредсказуемой международной системе. Глобальная система сдержек и противовесов не смогла сохранить мир и стабильность. Архитектура безопасности разваливается. Взаимное недоверие между глобальными державами опасно углубляется. Мир становится жертвой новых военных конфликтов. Впервые в жизни двух поколений мы сталкиваемся с перспективой применения ядерного оружия», - заявил Токаев.

По его словам, новые линии разлома создают искусственные барьеры и экономическую изоляцию, а экономические и политические санкции стали новой нормой, которая обрывает систему поставок, обеспечивающую продбезопасность. Все это приводит к резкой инфляции, утрате рабочих мест и страху всемирного экономического спада, особенно для развивающихся стран, подчеркнул Токаев. Кроме того, эти кризисы серьезно препятствуют борьбе с изменением климата и укреплением устойчивого развития.

«77 лет назад отцы-основатели закрепили в уставе ООН принципы и нормы международного права, которыми мы руководствовались с тех пор. Нет ничего более важного сегодня, чем возвращение к основополагающим принципам, которые лежат у истоков этой всемирной организации. В частности, мы должны переосмыслить связь между тремя важнейшими принципами: суверенное равенство государства, территориальная целостность государств, мирное сосуществование государств. Эти три принципа взаимозависимы. Уважение одного принципа – это соблюдение двух других, подрыв одного – это подрыв двух других», - отметил он.

Токаев добавил, что если эти три принципа соблюдаются, то в совокупности они становятся основой для большего межгосударственного сотрудничества на каждом уровне - субрегиональном, региональном и глобальном.

«Мы должны решительно отстаивать эти ценности с ООН в центре, отстаивать дух сотрудничества. Иными словами, мы не можем просто пожать плечами и согласиться с поляризацией и размежеванием, мы не можем позволить себе нерешительность или узкие интересы, которые идут в ущерб этому общему наследию и нашему коллективному благу, ведь слишком много поставлено на карту», - призвал глава государства, отметив, что Казахстан готов сотрудничать со всеми игроками, руководствуясь принципами инклюзивности, многосторонности и доброй воли.

«Я убежден в том, что вызовы нашего времени можно преодолеть, только если страны будут действовать сообща», - считает Токаев.