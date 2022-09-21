Банк ЦентрКредит приостановил возможность снятия наличных по картам «Мир» через свои банкоматы из-за попадания российских банков под санкциями. Halyk Bank ввел подобное ограничение еще весной, сообщили Власти в колл-центрах финансовых институтов.

«Так как [платежная система] «Мир» находится под санкциями, к сожалению, вы не сможете снять деньги в банкоматах БЦК, можно обратиться только в другие банки. Российские банки попали под санкции, мы их карты не принимает. Раньше обналичить можно было», − рассказали Власти в БЦК.

В колл-центре Halyk Bank, в свою очередь, рассказали, что снятие средств по картам «Мир» в его банкоматах не доступно еще с весны: «Сейчас в них недоступно обналичивание поскольку платежная система мир не интегрирована в банкоматы. При этом оплата через пос-терминалы в магазинах по картам «Мир» по-прежнему проходит».

В Bereke Bank (бывший Сбербанк Казахстан) и ВТБ Казахстан подтвердили, что снятие наличных по картам «Мир» в их банкоматах все еще доступно.

Утром в среду ряд российских и казахстанских СМИ распространил информацию о том, что в Казахстане приостановлен прием российских карт «Мир». Сообщалось, что кредитные организации нескольких стран перестают работать с российской платежной системой.