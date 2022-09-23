На севере страны прогнозируется мокрый снег
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Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане в выходные
фото Жанары Каримовой

24-26 сентября в Казахстане ожидаются дожди, на севере – с переходом в мокрый снег, также понизится температура воздуха, сообщает «Казгидромет».

«Северо-западный циклон будет оказывать влияние на западные регионы Казахстана, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальную территорию страны, вызывая дожди: 25 сентября на западе, 26 сентября на северо-западе и севере сильные дожди, грозы, усиление ветра и град. В начале следующей недели в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (переход дождя в мокрый снег). На юго-востоке Казахстана кратковременные дожди с грозами ожидаются только в горных и предгорных районах», - сообщают синоптики.

Температура воздуха будет понижаться на большей части республики: на западе страны днем от +22+33°С до +9+22°С, на северо-западе от +25+32°С до +10+23°С, на севере от +23+30°С до +5+20°С, в центре от +22+32°С до +20+28°С, в Кызылординской области от +30+35°С до +17+25°С. На юго-востоке и крайнем юге страны температура воздуха сохранится в пределах +25+35°С.

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