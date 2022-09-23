Air Astana в десятый раз признана лучшей авиакомпанией в Центральной Азии и СНГ

«Эта награда является Оскаром в авиационной индустрии. Это важно, особенно в этом году, потому что в этот раз мы получили награду не только как лучшая авиакомпания в Центральной Азии, но и в СНГ. То есть, мы признаны на всем постсоветском пространстве. Премия Skytrax является доказательством нашей приверженности высоким стандартам и признанием со стороны наших пассажиров. Я бы хотел поблагодарить почти шесть тысяч сотрудников авиакомпании за профессионализм и преданность общему делу», — сказал президент авиакомпании Питер Фостер в ходе церемонии награждения, которая прошла в Лондоне в пятницу.

Говоря о развитии компании, Фостер сообщил, что в ближайшие три года у Air Astana уже есть заказ на 24 новых самолета, FlyArystan намерен расширить флот с 11 до 25 бортов. К 2025 году ожидается расширить флот группы компаний Air Astana до 62 самолетов, и к этом сроку привезти в Казахстан дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет Boeing 787 Dreamliner.

Стоит отметить, что Air Astana в десятый раз удостоилась престижной премии Skytrax. Кроме того, впервые в своей истории авиакомпания стала победителем в номинации «Лучшее обслуживание в Центральной Азии и СНГ».

Победители премии Skytrax определяются методом опроса пассажиров. С сентября 2021 года по август 2022 год проведена оценка более 300 авиакомпаний, в опросе приняли участие порядка 14 млн человек. Участники опроса оценивали сайт авиакомпании, регистрацию и посадку на рейс, чистоту салона самолета, развлечения на борту, внешний вид бортпроводников и обслуживание, качество питания, комфортабельность кресел и другое. В 2011 году авиакомпания впервые получила премию Skytrax в номинации «Лучшая авиакомпания Центральной Азии и Индии». В 2012 году Air Astana первой среди авиакомпаний СНГ и Восточной Европы удостоилась четырех звезд премии Skytrax. В 2021 году Air Astana прошла сертификацию Skytrax по предотвращению распространения COVID-19 по результатам аудита в мае-июне 2021 года. C 2013 по 2015 годы удостаивалась также премии Skytrax в номинации «Лучшее обслуживание в Центральной Азии и Индии».