Казахстан не признает референдумы в Украине о присоединении четырех областей к России

Официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров прокомментировал референдумы о присоединении четырех областей Украины к России. Он заявил, что Казахстан в этом вопросе исходит из принципов территориальной целостности государств, сообщает КазТАГ .

«Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», - сказал Смадияров.

Он напомнил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев недавно с трибуны ООН заявил о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит Устав этой всемирной организации. В Уставе же говорится об ответственности государств-членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств.

«Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности, как на региональном, так и на глобальном уровне», - подчеркнул Смадияров.

С 23 по 27 сентября проходят референдумы по присоединению самопровозглашенных «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики», а также оккупированных российскими войсками Херсонской и Запорожской областей Украины. Херсонская область находится под контролем российских военных с середины марта, ЛНР – с начала июля, а ДНР, Запорожская и Харьковская области частично контролируются российскими силами.

В «ЛНР» и «ДНР», а также в Запорожской области референдумы признаны состоявшимися.