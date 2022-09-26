Транзитом через Казахстан в другие страны выехали около 40 тыс. граждан России – МВД

Через Казахстан транзитом проехало около 40 тысяч граждан России, в основном в Кыргызстан и Узбекистан. Об этом, как сообщает Радио «Азаттык» , рассказал на брифинге исполняющий обязанности председателя комитета миграции МВД Аслан Аталыков.

По его словам, за пять дней почти шесть тысяч россиян покинули Казахстан на самолетах. В целом, по данным спикера, до 21 сентября этого года в Казахстан заезжало/выезжало примерно 9–12 тыс. россиян, с 22 сентября число прибывающих стало в два раза больше. Всего, по данным МВД, с начала года в Казахстан въехало 4,3 млн иностранцев, в том числе из России — 1,7 млн (39 %), из Узбекистана — 1,5 млн (34 %); из Кыргызстана — 547 тыс., из Таджикистана — более 200 тыс., из Беларуси — 53 тыс., из Турции — 68 тыс., Германии — 43 тыс. За это же время из Казахстана выехало 4,1 млн иностранцев, из них 1,6 млн граждан России; 1,3 млн граждан Узбекистана; 540 тыс. граждан Кыргызстана и 196 тыс. граждан Таджикистана.

«Останавливаясь на иммиграции граждан Российской Федерации, считаю интересным отметить следующую аналитику. В 2019 году, когда не было пандемии, в Казахстан въехало 2 млн 875 тыс. россиян. То есть почти 3 млн тогда въезжали. А в этом году за 9 месяцев — 1 млн 600 тыс., то есть намного меньше», — заявил Аталыков.

Также, по данным МВД, с начала сентября вид на жительство в Казахстане попросили 896 иностранцев, в том числе 115 граждан России.