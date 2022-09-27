130 пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана

По данным комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Астане выявлено 17 случаев, в Алматы – 13, в Актюбинской области – 10, в Карагандинской области – 5, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Улытауской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях – по 3, в Абайской, Атырауской и Жамбылской областях – по 2, в Акмолинской и Костанайской областях – по одному.

Не зарегистрировано новых случаев в Шымкенте, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жетысуской, Туркестанской и Павлодарской областях.

Всего в стране подтверждено 1 393 284 случая КВИ.

Также, по данным Минздрава, не зарегистрировано ни одного нового случая коронавирусной пневмонии, а всего – 90 029.

На 27 сентября продолжают получать лечение 1 413 человек (1 292 КВИ+ и 121 КВИ-), из них в больницах остается 130 заболевших, амбулаторно лечатся 1 283 человека. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.