Павлодарский областной суд приговорил к длительным срокам сотрудников «Ертiс орманы»

Суд Павлодара приговорил к длительным срокам сотрудников «Ертiс орманы». Всего по делу о взяточничестве, в рамках которого лесному природному резервату был нанесен ущерб в 153 млн тенге, осуждены пять человек, сообщает КазТАГ.

«Суд приговорил признать [бывшего генерального директора лесного природного резервата] виновным в совершении уголовных правонарушений <...> и назначить 12 лет лишения свободы», — зачитал приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев в пятницу.

Согласно приговору, сроки в 10 лет лишения свободы получили рабочий производственного участка, государственный инспектор Садыкащинского лесничества, а также охотовед Шалдайского филиала государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы». Три года лишения свободы также получил пятый, безработный подсудимый.

Всем пятерым пожизненно запретили занимать должности на государственной службе, в судах и в органах местного самоуправления. Их также ожидает конфискация имущества.

В доход государства в долевом порядке с подсудимых взыщут более 120 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

В начале февраля 2024 года руководитель государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» Арман Бектемиров был арестован по делу о взяточничестве в Павлодарской области. Факты взяточничества установила антикоррупционная служба по Павлодарской области. Бектемиров, по версии следствия, организовал преступную схему за незаконную вырубку и реализацию делового леса предпринимателям. За продажу древесины группа получила 153 млн тенге.