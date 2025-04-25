В Алматы стартует строительство линии BRT по улице Желтоксан

В Алматы в субботу начнется строительство новой линии BRT по улице Желтоксан. Она соединит существующий участок по улице Тимирязева и строящийся – на проспекте Райымбек батыра, сообщил акимат гроода.

В сообщении акимата и на рендерах указано, что автобусные полосы будут организованы с двух сторон улицы Желтоксан. Сейчас она является односторонней.

Как указано в сообщении акимата, с субботы начнется переустройство инженерных сетей, бордюров и арыков. Движение при этом ограничиваться не будет.

Уже в июне начнется укладка асфальта на улице с частичным перекрытием движения до 36 часов.

«Проект предусматривает обновление пешеходной инфраструктуры, светофоров, освещения. На время ремонта обустроят безопасные обходные маршруты», - отмечается в сообщении.

BRT улучшит транспортную связанность в направлениях север–юг и восток–запад. Скорость автобусов вырастет на 40%, пассажиропоток — на 30%, подчеркнули в акимате.

При этом в городской администрации отмечают, что проект обустройства BRT по улице Желтоксан предполагает сокращение парковочных мест, которые ранее действовали с западной стороны улицы.

«Для обеспечения бесперебойного движения автобусов необходимо убрать тротуарную парковку по всему маршруту. Однако внутридворовые парковки сохранятся, а некоторая их часть будет перенесена на прилегающие участки», - приводит акимат комментарий эксперта Артура Шахбазяна.

Он также отметил, что у части бизнеса «может возникнуть беспокойство из-за сокращения парковок».

«Однако, международный опыт однозначен: такие изменения сделают улицы более комфортными для пешеходов и повысит привлекательность района, что положительно повлияет на посещаемость и выручку бизнеса», - говорится в сообщении.

На текущей неделе также стартовало строительство BRT по проспекту Райымбек батыра, которая станет самой протяженной в городе. Строительство линии будет идти в несколько этапов.