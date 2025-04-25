Продажи новых автомобилей в Казахстане в первом квартале выросли почти на 19%

В первом квартале 2025 года в Казахстане было продано 46 843 новых автомобиля, что на 18,8% больше, чем в том же периоде прошлого года, сообщил «Қазақстанның Автокөлік Одағы».

При этом продажи в марте выросли сразу на 23,4%. В автосоюзе назвали темпы роста «очень динамичными», выразив надежду, что 2025 год вновь побьет рекорд по продам новой автотехники.

В десятку самых популярных марок в первом квартале вошли Hyundai с долей 23,5% от всех проданных в Казахстане автомобилей, Chevrolet (12,8%), Kia (10,5%), Jetour (6,6%), Chery (6,6%), Haval(5,5%), Geely (5,2%), Jac (5,2%), Toyota (4,6%) и Changan (3,5%).

На долю автомобилей китайских брендов пришлось как минимум 36% всех проданных в Казахстане машин. Эта доля остается почти неизменной на протяжении последнего года.