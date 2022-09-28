В Павлодарской области создадут штабы для регулирования потока мигрантов

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков провел заседание регионального оперативного штаба по актуальным вопросам миграции и дал ряд поручений в связи с увеличением числа приезжающих россиян, сообщает «Казинформ» .

По данным начальника департамента пограничной службы КНБ Гани Бекмурзаева, с 21 по 26 сентября через пункты пересечения границ в Павлодарской области прошли порядка 35 тыс. человек, в том числе 13 тыс. граждан Российской Федерации, из которых 5 тыс. выехали за пределы Казахстана. Глава департамента полиции Василий Скляр в свою очередь сообщил, что за последние пять дней в ЦОНы и подразделения миграционной службы с уведомлением о прибытии обратились 388 россиян, за разрешением на временное проживание – 154.

Сейчас в Павлодаре бесперебойно действуют три ЦОНа, развернут усиленный ЦОН по адресу Павлова, 48, чтобы избежать скопления прибывающих лиц, открыты пять дополнительных окон обслуживания.

Глава Павлодарской области поручил мониторить ситуацию и проводить разъяснительную работу на регулярной основе, организовать максимальное взаимодействие всех государственных органов.

«Важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке недвижимости. Департаменту полиции и департаменту государственных доходов по Павлодарской области необходимо разработать алгоритм по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе, а также своевременной регистрации приезжих россиян», - подчеркнул Скаков.

Аким области также поручил акимам городов и районов создать штабы для регулирования потока мигрантов.

«Ответственным органам поручено провести разъяснительную работу с владельцами гостиниц и мигрантами в части прав и ответственности сторон. Дополнительно в области откроют горячие линии», - сообщил он.