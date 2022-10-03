В предстоящие три дня в Казахстане потеплеет

4-6 октября почти на всей территории Казахстана будет сухая и солнечная погода, температура воздуха повысится. Но в отдельных районах запада и горных районах юга ожидаются дожди и мокрый снег, сообщает «Казгидромет».

«В предстоящие дни под влиянием антициклона и юго-западного выноса воздушных масс из Центральной Азии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, за исключением отдельных регионов западного и горных регионов южного Казахстана, где пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. А в дневные часы воздух будет постепенно прогреваться все больше и больше, несмотря на отрицательные температуры в ночное время», - сообщают синоптики.

Так, на севере днем температура воздуха повысится до +15+20 градусов, в южных регионах до +20+25 градусов, на западе и юго-востоке страны основной фон температуры +15+23, на востоке и в горных районах юго-востока Казахстана +5+13 градусов.