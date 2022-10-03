28 человек привлечены к уголовной ответственности за лже-терроризм с начала года – МВД

С начала года за лже-терроризм в Казахстане привлечены к уголовной ответственности 28 человек, из которых восемь приговорены к реальным срокам. Как сообщила в понедельник в ходе брифинга сотрудник пресс-службы МВД Шугыла Турлыбек, большинство сообщений о минировании тех или иных объектов поступает из-за рубежа, также растет количество школьников, которые интересуются подобными сообществами в интернете.

«Большинство таких угроз поступает из-за рубежа. В интернете действуют анонимные сообщества, занимающиеся массовой рассылкой ложных сообщений в экстренные службы от имени других лиц. Мотивы при этом разные – личная месть, конфликт, желание создать проблемы другому человеку. Среди казахстанских школьников также наблюдается увлечение такими группами. Поэтому органы правопорядка обращаются к родителям о необходимости более внимательного отношения к поведению своего ребенка в интернете», - заявила Турлыбек.

Она отметила, что МВД совместно со специальными органами активно взаимодействует с зарубежными правоохранительными органами, а также интернет-провайдерами для установления IP-адресов, аккаунтов и других сведений злоумышленников. В частности, за последние два месяца установлены пять человек, которые совершили рассылку ложных сообщений через интернет. Кроме того, с начала года, по ее данным, 28 человек привлечены к уголовной ответственности за лже-терроризм, восемь из них приговорены к реальным срокам лишения свободы.