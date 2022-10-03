Более половины из них – это социально уязвимые категории граждан
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В очереди на жилье в Казахстане стоят более 620 тыс. человек
фото Жанары Каримовой

В Казахстане в очереди на жилье стоят 621 тыс. человек, больше половины очередников составляют граждане из социально уязвимых категорий населения. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР Бауыржан Кабдол, передает «Казинформ».

«На сегодняшний день по стране в очереди на жилье стоят более 621 тыс. человек. Из них 432 тыс. составляют люди из социально уязвимых категорий населения. Среди них четыре приоритетные категории наиболее уязвимых и особо нуждающихся в решении жилищных проблем», - сказал Кабдол на брифинге в СЦК.

По его информации, в первую категорию – многодетные семьи – входят 91 тыс. граждан; во вторую – лица с инвалидностью первой и второй группы – 51 тыс. человек; в третью – семьи, имеющие детей с инвалидностью, – 24 тыс. человек; в четвертую – дети-сироты – 61 тыс.

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