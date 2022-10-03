V Всемирные игры кочевников пройдут в 2024 году в Казахстане. Об этом сообщил председатель мажилиса Ерлан Кошанов на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщается на сайте Акорды, Кошанов в первую очередь проинформировал главу государства о текущей законотворческой работе мажилиса парламента. В частности, он сообщил, что одобрены направлены в сенат проекты законов «Об Уполномоченном по правам человека», «О Конституционном суде», «О прокуратуре», а также поправки в ряд конституционных и других законов. Кошанов заверил, что обсуждение этих законопроектов, направленных на практическую реализацию ключевых положений конституционной реформы, за которую казахстанцы проголосовали на референдуме 5 июня, проходило с привлечением экспертных кругов, открыто для общества и СМИ.

Также Ерлан Кошанов рассказал Касым-Жомарту Токаеву об участии казахстанской делегации в торжественном открытии IV Всемирных игр кочевников в турецком городе Изнике. По его информации, тюркское сообщество единогласно поддержало заявку Казахстана на проведение следующих V Всемирных игр кочевников в 2024 году.

По информации министерства культуры и спорта, казахстанские спортсмены на IV Всемирных играх кочевников завоевали девять медалей — три золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Спортсмены Казахстана выступили в 5 видах спорта – қазақ күресі, көкпар, көкбөрі, жамбы ату, традиционная стрельба из лука. Так, по қазақ күресі в активе сборной шесть наград – два золота, два серебра и две бронзы. Еще одно серебро завоевано в традиционной стрельбе из лука, в көкбөрі команда Казахстана завоевала второе место, а по көкпар стала чемпионом.

Соревнования впервые проводили в Турции, где участие приняли свыше 3 тысяч спортсменов из 102 государств мира по 13 видам спорта.