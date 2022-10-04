Его транспортировали и хранили с нарушениями
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Причиной взрыва в оружейном магазине в Костанае стало воспламенение пороха – Генпрокуратура
ФОТО СО СТРАНИЦЫ ОРУЖЕЙНОГО МАГАЗИНА В INSTAGRAM

Генеральная прокуратура Казахстана продолжает расследование факта взрыва и пожара в магазине «Оружейная палата» в Костанае, произошедшего 3 сентября. Установлено, что причиной взрыва стало воспламенение пороха, который хранился с нарушениями.

Следствием установлено, что накануне ЧП руководитель магазина приобрел в Карагандинской области 40 килограммов пороха для последующей расфасовки и продажи. Однако, по данным Генпрокуратуры, порох был транспортирован в Костанай в нарушение правил перевозки опасных грузов при +36 градусах и помещен на хранение в подвальную комнату магазина, где и произошел взрыв.

«Эксперты пришли к выводу, что причиной взрыва явилось воспламенение пороха, которое привело к разрушениям и пожару», - говорится в сообщении.

В настоящее время следствие устанавливает степень ответственности виновных лиц.

Напомним, что в результате взрыва и пожара пострадали 11 человек, четверо из них – работники магазина – скончались. От взрыва также получили повреждения соседние коммерческие объекты и жилые дома.

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