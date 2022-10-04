За создание частного рынка арендного жилья выступает Ускенбаев

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев выступает за создание в Казахстане рынка арендного жилья, чтобы граждане могли покупать акции и вкладываться в создание этого направления. Как сообщил он во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций, соответствующие законодательные изменения в ведомстве готовят.

«Рынок арендного жилья, которое находится в частном секторе, никем не регулируется. Необходимо определиться: нужно ли нам регулировать арендное жилье. Но я категорический противник административного регулирования данного вида деятельности», - заявил Ускенбаев.

Министр сообщил, что сейчас в МИИР готовят предложения по созданию частного рынка арендного жилья, который мог бы привлечь инвестиции и дать гражданам иметь постоянный источник дохода от сдачи недвижимости в аренду.

«Мы бы хотели, чтобы и госслужащие, и пенсионеры, и врачи, и педагоги, которые не занимаются бизнесом, имели право выкупать акции, например, этого акционерного общества, которое занимается этим арендным жильем. Условно говоря, вкладывая в недвижимость и получая арендную плату, могли бы ежемесячно или хотя бы ежеквартально обеспечить доход для людей. То есть мы говорим: вы вкладываете какие-то деньги, и это вкладывается в недвижимость, жилье, и это жилье будет сдаваться в аренду», - объяснил механизм Ускенбаев.

Вместе с тем, отметил он, другой вопрос – будет ли это жилье сдаваться в аренду. Но здесь правительство предусматривает механизм симбиоза частного рынка арендного жилья с государственным. То есть у государства нет возможности строить жилье для очередников, поэтому оно «могло бы выступить инициатором» и брать в аренду жилье для тех людей, которые стоят в очереди.

«И если мы этот симбиоз проведем, тогда люди, которые вкладывают в эти частные арендные фонды, будут иметь фиксированный доход. И таким экономическим путем я бы все-таки попытался решить эту проблему. Мы сейчас такие изменения готовим. Но ни в коем случае не административным путем», - резюмировал глава МИИР.