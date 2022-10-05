Токаев поручил принять меры по сохранению озера Балхаш

В последние годы озеро Балхаш резко сокращается, в этой связи глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры, чтобы сохранить водоем. Также он дал поручения по обеспечению жителей населенных пунктов чистой питьевой водой.

«В 176 селах области нет чистой воды. В этом году чистой водой будут обеспечены 37 населенных пунктов. Другие села нужно снабжать водой без промедления. В последние годы озеро Балхаш резко сокращается. Техническое состояние Сатпаевского канала, подающего воду в центр страны, неудовлетворительное. Поручаю внимательно изучить эти два вопроса вместе с квалифицированными специалистами», - сказал Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области.

Он поручил принять все меры для сохранения озера и восстановления канала и привлечь к этой работе крупный бизнес.