Он выдвигается от партии «Ауыл»
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Жигули Дайрабаев подал документы в ЦИК о выдвижении кандидатом в президенты
ФОТО ELDALA.KZ

Сегодня в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан поступили документы от Жигули Дайрабаева о выдвижении кандидатом в президенты от Народно-демократической партии «Ауыл», сообщается на сайте ЦИК.

30 сентября Народно-демократическая партия «Ауыл» провела внеочередной съезд и выдвинула своего кандидата на президентские выборы – Жигули Дайрабаева, председателя комитета агропромышленного комплекса президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

67-летний Дайрабаев окончил Казахский сельскохозяйственный институт имени Турара Рыскулова и высшую школы агропромышленного комплекса по специальности «ученый-агроном». Трудовой путь начал в 1971 году помощником чабана. В различные годы был председателем профсоюзов и исполкомов, был председателем и директором совхозов, с 2001 по 2009 годы возглавлял хлебоприемное предприятие, затем был генеральным директором ТОО «MOLBAL». С 2019 по 2022 год – президент ассоциации РОО «Союз фермеров Казахстана», а с июня 2022 возглавил комитет АПК при НПП «Атамекен. Параллельно является членом национального курултая при президенте РК, в 2020 году был кандидатом в депутаты мажилиса парламента от партии ADAL, также состоял в партии «Нур Отан».

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