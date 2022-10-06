Всего погибли минимум 34 человека
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В Таиланде при нападении на детский сад погибли 22 ребенка
Фото AFP

На северо-востоке Таиланда вооруженный пистолетом и ножом мужчина совершил нападение на детский сад, погибли по меньшей мере 34 человека, в том числе 22 ребенка, сообщает Русская служба ВВС.

Нападение произошло в сельском районе в провинции Нонгбуалампху примерно в 500 км к северу от Бангкока. Вооруженный мужчина ворвался в здание сразу после обеда, застрелив нескольких сотрудников, в том числе воспитательницу, которая была на восьмом месяце беременности. Затем он ворвался в комнату, где спали дети, и убил их ножом. По информации очевидцев и местных властей, в здании детского сада находилось около 30 детей.

Изначально сообщалось, что полиция ведет розыск белого пикапа Toyota с номерами, выданными в Бангкоке. Позже в Центральном следственном бюро страны сообщили, что мужчина покончил с собой, а также застрелил свою жену и ребенка. По данным правоохранительных органов, 34-летний нападавший в прошлом году был уволен из полиции за употребление наркотиков.

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