В Таиланде при нападении на детский сад погибли 22 ребенка

Нападение произошло в сельском районе в провинции Нонгбуалампху примерно в 500 км к северу от Бангкока. Вооруженный мужчина ворвался в здание сразу после обеда, застрелив нескольких сотрудников, в том числе воспитательницу, которая была на восьмом месяце беременности. Затем он ворвался в комнату, где спали дети, и убил их ножом. По информации очевидцев и местных властей, в здании детского сада находилось около 30 детей.

Изначально сообщалось, что полиция ведет розыск белого пикапа Toyota с номерами, выданными в Бангкоке. Позже в Центральном следственном бюро страны сообщили, что мужчина покончил с собой, а также застрелил свою жену и ребенка. По данным правоохранительных органов, 34-летний нападавший в прошлом году был уволен из полиции за употребление наркотиков.