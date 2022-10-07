Он стал четвертым кандидатом
Документы Токаева о выдвижении кандидатом в президенты поступили в ЦИК
Фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Астана, Власть

В пятницу вечером Центральная избирательная комиссия сообщила о получении документов Касым-Жомарта Токаева о выдвижении кандидатом в президенты.

В информации ЦИК не уточняется, кто конкретно подал документы от лица действующего главы государства. Но они приняли заявление от имени самого Токаева о его согласии баллотироваться, выписку протоколов заседаний высших органов партии Amanat, Народной партии Казахстана, демократической партии «Ак жол», «Организации ветеранов», QAZAQSTAN TEAM, объединения депутатов маслихатов Казахстана, Совет генералов, Казахстанского союза спортсменов о выдвижении. Кроме того, к этим документам приложены копии удостоверения личности и дипломов о высшем образовании.

Напомним, 4 сентября документы о выдвижении в президенты лично подал глава инициативной группы партии Yntymaq, находящейся в процессе регистрации, Мейрам Кажыкен. Он был выдвинут Содружеством профсоюзов Казахстана «Аманат». 5 сентября свои документы на выдвижение кандидатом в президенты подал Жигули Дайрабаев, выдвигающийся от партии «Ауыл». И сегодня, 7 сентября, документы подал руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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