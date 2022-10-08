Ее выдвинул альянс соцработников
  • 86
Абден подала в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты
ФОТО со страницы КАРАКАТ АБДЕН в Facebook

Каракат Абден подала документы в Центральную избирательную комиссию в субботу на регистрацию кандидатом в президенты Казахстана, сообщила ЦИК.

Абден накануне выдвинул Национальный альянс профессиональных социальных работников.

В Центризбиркоме сообщили, что получили от Абден весь перечень необходимых документов. Их предстоит проверить, а претендентке - пройти экзамен на знание государственного языка.

48-летняя Каракат Абден – известный общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы. Более 10 лет проработала в центральном аппарате Налогового комитета, в Академии государственного управления при президенте. Являлась депутатом маслихата города Астана VI созыва. Также является членом попечительского совета Дома малютки и Детского дома, ментором и наставником для 15 воспитанников детского дома. Автор скандальной книги «Ты – казашка. Гордись!».

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В МВД констатируют снижение потока россиян, едущих в Казахстан
Новости
Посол Украины Петр Врублевский будет отозван из Казахстана – Смадияров
Новости
Разговор с послом России в Казахстане был довольно жесткий – МИД
Новости
Суд приговорил к 17 годам лишения свободы казахстанца, обвиненного в подготовке покушения на Токаева
Новости
Россия ждет от Казахстана скорейшей высылки посла Украины
Новости
Beeline Kazakhstan не станет прекращать трансляцию российских каналов