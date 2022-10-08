Абден подала в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты

Ее выдвинул альянс соцработников
Каракат Абден подала документы в Центральную избирательную комиссию в субботу на регистрацию кандидатом в президенты Казахстана, сообщила ЦИК.
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