Абден подала в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты

Каракат Абден подала документы в Центральную избирательную комиссию в субботу на регистрацию кандидатом в президенты Казахстана, сообщила ЦИК.

Абден накануне выдвинул Национальный альянс профессиональных социальных работников.

В Центризбиркоме сообщили, что получили от Абден весь перечень необходимых документов. Их предстоит проверить, а претендентке - пройти экзамен на знание государственного языка.

48-летняя Каракат Абден – известный общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы. Более 10 лет проработала в центральном аппарате Налогового комитета, в Академии государственного управления при президенте. Являлась депутатом маслихата города Астана VI созыва. Также является членом попечительского совета Дома малютки и Детского дома, ментором и наставником для 15 воспитанников детского дома. Автор скандальной книги «Ты – казашка. Гордись!».