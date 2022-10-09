Кыргызстан отменил четырехдневные учения ОДКБ в городе Балыкчы

Кыргызстан решил отменить командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2022» на своей территории. Они должны были пройти на полигоне «Эдельвейс» в городе Балыкчы с 10 по 14 октября, сообщает издание Kloop.kg со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

При этом в пресс-службе не указали причину отмены учения.

В состав ОДКБ входят Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Армения, Беларусь и Россия.

С 14-17 сентября на кыргызско-таджикской границе произошли вооруженные столкновения. В результате более 136 тысяч кыргызстанцев, проживающих в местах, где были обстрелы и шли бои, вынуждены были покинуть свои дома. А в нескольких кыргызских селах были разрушены сотни домов.

По данным Минздрава Кыргызстана, во время вооруженных столкновений на границе погибли как минимум 63 кыргызстанца, пострадали 198.

По официальным данным таджикского МИД, в результате столкновений погиб 41 гражданин Таджикистана и более 20 человек пострадали.

Садыр Жапаров, выступая 20 сентября на 77-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что у Кыргызстана «есть задокументированные доказательства противоправных и вероломных действия таджикской стороны за все прошедшие годы и за последние дни». А таджикская сторона обвинила в эскалации конфликта Кыргызстан и заявила, что именно «кыргызская сторона открыла огонь по всей линии таджикско-кыргызской границы».

7 октября прошла встреча замминистров иностранных дел государств – членов ОДКБ. Там первый замминистра иностранных дел Нуран Ниязалиев рассказал о последствиях «военной агрессии Таджикистана в отношении Кыргызстана». Он также призвал участников консультаций к скорейшему запуску механизмов ОДКБ для недопущения вооруженного вторжения и решения всех разногласий между государствами мирным путем.