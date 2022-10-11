​Правозащитница Салтанат Турсынбекова станет еще одним кандидатом в президенты

Заместитель председателя Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Салтанат Турсынбекова была выдвинута кандидатом в президенты от РОО «Қазақ аналары – дәстүрге жол». Как кандидат она считает необходимым придерживаться стратегии, обозначенной Токаевым, заявила она во время пресс-конференции.

Турсынбековой 56 лет, она закончила два вуза: Казахстанский госуниверситет им. Кирова по специальности «историк-обществовед», а вторая специальность – юрист в Московской государственной юридической Академии в Москве. Более 30 лет проработала на государственной службе, в том числе на руководящих должностях. Последние 5 лет она занимается общественной работой.

«Это, наверное, мое призвание уже, поскольку это вопросы не только касательно насилия или социальных вопросов, это вопросы материнской, детской смертности, вопросы развития предпринимательства, участия женщин в экономической жизни страны. Это вопросы международных отношений сегодня. Это широкий круг вопросов, который интересуют меня как юриста, которыми я занималась», − рассказала правозащитница.

Она пояснила, что ее предвыборная программа еще дорабатывается. Время до выдвижения кандидатуры Турсынбекова потратила на обсуждение этого шага с региональными представительствами РОО, «потому что хотелось достичь, чтобы это было единогласное решение».

«Конечно, у нас есть предвыборная платформа, есть определенные задачи. Это в сфере экономики, промышленности, международных отношений, здравоохранения, образования, социальной защиты, развития предпринимательства, борьба с коррупцией, борьба с насилием, уменьшение правонарушений – огромный круг вопросов. Я думаю, что еще есть время и мы будем все вопросы предвыборной программы корректировать, вносить какие-то еще дополнения. Если в соответствии с законом о выборах нам удастся получить положительные результаты всех предстоящих этапов, то, думаю, что всегда буду открыта для вас и более подробно по каждому из этих направлений смогу вам рассказать», − добавила Турсынбекова.

В то же время правозащитница подчеркнула, что, несмотря на свою специализацию, концентрироваться только на социальных вопросах она не собирается. Если из-за обстановки в международной политике встанет вопрос о безопасности, то он будет рассматриваться наряду с социальной повесткой.

«Не могу сказать, что я сегодня только выделила бы военную промышленность или какие-то оборонные вопросы, либо решение социальных вопросов или защиты. Я думаю, что та концепция, та стратегия, которую нынешний президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уже обозначил, мы − кто бы в этой борьбе не победил − должны вести последовательную политику. Наша политика должна быть направлена в первую очередь на человека, вестись во имя человека», − резюмировала она.