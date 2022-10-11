Перед закрытием регистрации потенциальных кандидатов в президенты ЦИК получил еще две заявки

К завершению процесса регистрации потенциальных кандидатов в президенты в ЦИК сдали документы еще два кандидата – Бакыт Жанабаев, которого выдвинуло общественное объединение «Казахстанская Лига Любителей Футбола», и Фатима Бизакова от республиканского общественного объединения «Практическая Психология», говорится на сайте ЦИК.

Бизакова и Жанабаев подали в ЦИК выписки из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения «Практическая Психология» и общественного объединения «Казахстанская Лига Любителей Футбола» о выдвижении кандидатом в президенты; заявление об их согласии баллотироваться; документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет ЦИК; копию документа, удостоверяющего личность и копию диплома о высшем образовании.

Жанабаеву, согласно открытым данным, 46 лет, он нападающий футболист команды Комитета государственных доходов министерства финансов.

Бизакова является председателем республиканской общественной организации «Практическая психология».

С учетом Бизаковой и Жанабаева в ЦИК поданы документы двенадцати кандидатов в президенты: действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева от коалиции из трех парламентских партий и целого ряда общественных объединений; главы инициативной группы находящейся в процессе регистрации партии Yntymaq Мейрама Кажыкена, которого выдвинуло Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат»; Жигули Дайрабаева от партии «Ауыл»; Нурлана Ауесбаева от Общенациональной социал-демократической партии; бывшего депутата мажилиса Нуржана Альтаева от общественного объединения «Мұқалмас»; общественного деятеля Каракат Абден; Талгата Ергалиева от «Союза строителей Казахстана»; Жуматая Алиева от общественного объединения «Халық демографиясы»; Хайруллы Габжалилова от общественного объединения оралманов «Асар» и Салтанат Турсынбековой от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары-дәстүрге жол».