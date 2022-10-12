Коронация Карла III назначена на весну 2023 года

Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на заявление Букингемского дворца. Также вместе с ним в качестве королевы-консорта будет коронована его супруга Камилла.

Коронация станет символическим началом правления Карла III после смерти Елизаветы II. Во время церемонии он будет помазан на царство и на его голову будет возложена корона. По информации Букингемского дворца, церемония «будет укоренена в давних традициях», но также «отразит сегодняшнюю роль монарха и будет устремлена в будущее». Уже более 900 лет коронации проводятся в Вестминстерском аббатстве, сочетая в себе религиозный и конституционный символизм.

По традиции, монархи сидят на троне XIV века короля Эдуарда, а на голову им возлагают корону святого Эдуарда XVII века из чистого золота. Также монархам вручаются традиционные символы королевской власти – держава, скипетр и кольцо.

Коронация Карла III станет первой подобной церемонией в Великобритании за почти 70 лет. В последний раз британского монарха короновали в июне 1953 года, когда на трон взошла Елизавета II.

74-летний король Карл также станет самым пожилым новым британским монархом.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Она правила страной 70 лет. Сын Елизаветы II – Чарльз назван королем, а его жена Камилла – королевой-консортом.