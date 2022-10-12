Рамочное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве подпишет Казахстан с Катаром

В ходе визита эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в Астану планируется подписать два соглашения – о торгово-экономическом сотрудничестве и в области стандартизации и метрологии, сообщил в среду журналистам заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

«Что касается Катара, мы будем подписывать два важных документа – рамочное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, что создаст правовую основу для дальнейшего торгово-экономического сотрудничества, и соглашение в области стандартизации и метрологии. Это тоже очень важное соглашение. Многие его недооценивают, но оно важно с точки зрения завтрашнего признания наших товаров на рынках. Сейчас у нас есть халал-сертификаты, которые позволяют на эти рынки двигаться», - рассказал Жумангарин.

Он отметил, что изучал документы, которые подписывали ранее предшественники и в них есть «неплохие наработки». В частности, у Казахстана с Катаром есть предварительная договоренность о поставке баранины, замороженного мяса, ведется работа в сфере финансов.

«Известный катарский банк планирует здесь открыть свой филиал. На базе международного финансового центра “Астана” сейчас регистрируются различные катарские финансовые институты», - уточнил министр.

Всего, по его данным, Катар вложил в Казахстан $50 млн инвестиций, в том числе, занимаясь благотворительностью. При этом, признал Жумангарин, товарооборот между странами оставляет желать лучшего, так как за восемь месяцев он составил около $3 млн.

«Надо признать, это очень низкий уровень», - констатировал глава Минторговли.

Накануне в Астану с государственным визитом прибыл эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Его в аэропорту встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. В рамках визита сегодня планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов. А 13 октября шейх примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.