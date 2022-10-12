Ему вручено удостоверение кандидата
ЦИК зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты
Фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Астана, Власть

Центральная избирательная комиссия в среду зарегистрировала первого кандидата в президенты Казахстана. Это действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Все документы, предусмотренные пунктом 5 статьи 59 выборного законодательства, в установленный законом срок получены. Таким образом все процедуры, необходимые для регистрации кандидата в президенты РК соблюдены», - сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Как добавил Абдиров, ЦИК зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты Республики Казахстан. Удостоверение кандидата вручено доверенному лицу – спикеру мажилиса Ерлану Кошанову.

По данным ЦИК, согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенными лицами в поддержку кандидата в президенты Токаева были собраны подписи 389 809 граждан во всех регионах Казахстана, из них на сегодняшний день проверены 141 045, достоверными признаны 140 167.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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