ЦИК зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия в среду зарегистрировала первого кандидата в президенты Казахстана. Это действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Все документы, предусмотренные пунктом 5 статьи 59 выборного законодательства, в установленный законом срок получены. Таким образом все процедуры, необходимые для регистрации кандидата в президенты РК соблюдены», - сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Как добавил Абдиров, ЦИК зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты Республики Казахстан. Удостоверение кандидата вручено доверенному лицу – спикеру мажилиса Ерлану Кошанову.

По данным ЦИК, согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенными лицами в поддержку кандидата в президенты Токаева были собраны подписи 389 809 граждан во всех регионах Казахстана, из них на сегодняшний день проверены 141 045, достоверными признаны 140 167.