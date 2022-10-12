Асылов поручил прокуратуре Алматы проверить информацию о передаче части Медеуского парка под жилищную застройку

Генеральный прокурор Берик Асылов отреагировал на обращение партии «Ак жол» в мажилисе касательно информации о передаче части Медеуского парка под жилищную застройку. Он поручил это проверить и привлечь виновных к ответственности, если информация подтвердится.

«Поручил прокурору Алматы в короткие сроки проверить информацию по обращению депутата мажилиса Азата Перуашева об отчуждении части территории Медеуского природного парка. В случае подтверждения будут приняты меры по их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц», - написал Асылов в Twitter.

Сегодня лидер фракции партии «Ак жол» в мажилисе Азат Перуашев обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить информацию о передаче части Медеуского природного парка под жилищную застройку. В своем запросе, который депутат озвучил во время пленарного заседания, он сослался на публикацию юриста Бахытжана Базарбека, заявившего, что бывшим акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым было принято решение в июне 2021 года «без привлечения внимания общественности» вывести из рекреационной зоны Медеуского государственного природного парка в районе Бутаковского ущелья около 22,5 га территории. Таким образом, подчеркнул депутат, под жилищную застройку передали 20% всей территории парка, а, по информации Базарбека, сейчас там идет нарезка участков под строительство, смена целевого назначения и согласование строительных проектов.