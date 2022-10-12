ЦИК допустил Жуматая Алиева к сбору подписей в свою поддержку

Центральная избирательная комиссия в среду приняла постановление, по которому бывший заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жуматай Алиев соответствует требованиям, которые предъявляются законодательством к кандидатам в президенты. Таким образом, ему выданы подписные листы для сбора подписей в свою поддержку.

«Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в президенты Жуматай Алиев соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией и конституционным законом “О выборах в Республике Казахстан”», - сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Кандидатуру Алиева выдвинуло общественное объединение «Халық демографиясы» и был представлен весь перечень необходимых документов. 12 ноября он сдал экзамен на знание госязыка, по итогам которого в ЦИКе сообщили, что лингвистическая комиссия большинством голосов, при двух воздержавшихся, приняла решение о том, что Алиев владеет государственным языком.

Жуматай Алиев в 2012-2016 годах был депутатом мажилиса парламента V созыва, членом комитета по социально-культурному развитию. Также в разные годы был заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим секретариатом АНК администрации президента, президентом, ректором Центрально-Азиатского университета, который лишен генеральной лицензии на образовательную деятельность. В 2019 году Алиев пытался баллотироваться на пост президента Казахстана, но тогда постановлением ЦИК было отказано в регистрации его кандидатуры: он не сдал экзамен на знание казахского языка.