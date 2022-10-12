Салтанат Турсынбекова начинает сбор подписей в свою поддержку

Центральная избирательная комиссия установила, что заместитель председателя национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Салтанат Турсынбекова соответствует требованиям законодательства в качестве кандидата в президенты. Ей разрешено начать сбор подписей.

«Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией и конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», - сказал в среду в ходе заседания председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

Салтанат Турсынбекова выдвинута от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары-дәстүрге жол». Ей 56 лет, она закончила два вуза - Казахстанский госуниверситет им. Кирова по специальности «историк-обществовед» и Московской государственной юридической Академии в Москве по специальности «юрист». Более 30 лет проработала на государственной службе, в том числе на руководящих должностях. Последние 5 лет занимается общественной работой.