Остановки в Алматы будут стандартизированы – Досаев

Остановочные комплексы в Алматы будут стандартизированы, сообщил аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями Ауэзовского района. Дизайн остановок будет разработан в проекте дизайн-кода города, работы планируют начать с 1 января 2023 года.

«У нас, к сожалению, в городе автобусные остановки не стандартизированы. Мы получили полномочия по разработке дизайн-кода города, включая остановочные комплексы. Возьмем бенчмарки. Со следующего года мы приведем в порядок этот вопрос», – сказал Досаев.

Он уточнил, что остановки будут иметь стандартизированные вещи: название, маршрут и т. д. Глава города надеется начать «менять ситуацию» с 1 января 2023 года.