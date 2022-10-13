Работа начнется с 1 января 2023 года
Остановки в Алматы будут стандартизированы – Досаев
Фото Жанары Каримовой

Остановочные комплексы в Алматы будут стандартизированы, сообщил аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями Ауэзовского района. Дизайн остановок будет разработан в проекте дизайн-кода города, работы планируют начать с 1 января 2023 года.

«У нас, к сожалению, в городе автобусные остановки не стандартизированы. Мы получили полномочия по разработке дизайн-кода города, включая остановочные комплексы. Возьмем бенчмарки. Со следующего года мы приведем в порядок этот вопрос», – сказал Досаев.

Он уточнил, что остановки будут иметь стандартизированные вещи: название, маршрут и т. д. Глава города надеется начать «менять ситуацию» с 1 января 2023 года.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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