Жанабаев соответствует требованиям к кандидатам в президенты − ЦИК

Центральная избирательная комиссия Казахстана установила, что Бакыт Жанабаев соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты страны. Ему разрешено начать сбор подписей в свою поддержку.

«Таким образом, Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в президенты Бакыт Жанабаев требованиям, предъявляемым к нему Конституцией и Конституционным законом “О выборах в Республике Казахстан", соответствует», – сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Бакыт Жанабаев, которого выдвинуло общественное объединение «Казахстанская Лига Любителей Футбола», сдал документы в ЦИК 11 октября. Но известно об этом стало уже после окончания процедуры приема заявок. Сегодня Жанабаев сдал экзамен на знание казахского языка − лингвистическая комиссия, с учетом одного воздержавшегося, положительно оценила его результаты.

Согласно открытым данным, Жанабаеву 46 лет, он − нападающий футбольной команды Комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана.