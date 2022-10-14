Следующее заседание глав государств Содружества пройдет в Бишкеке
Казахстан передал председательство в СНГ Кыргызстану
Фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Астана, Власть

Право председательствовать в Содружестве Независимых Государств в 2023 году передано Кыргызстану, а следующее заседание глав государств СНГ пройдет в Бишкеке.

«Главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, а со-председательство – Республикой Казахстан и РФ», - сообщил в пятницу в ходе расширенного заседания в Астане исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Он отметил, что по предложению Кыргызстана принято решение провести следующее заседание глав государств СНГ 13 октября 2023 года в Бишкеке.

Кроме того, решением совета глав государств продлены полномочия действующего председателя исполкома СНГ – Сергея Лебедева еще на три года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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