А прикрепление к поликлиникам будет автоматическое
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Заменить ЭЦП на QR для получения госуслуг намерены в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что планируется в скором заменить ЭЦП на QR для получения госуслуг для удобства граждан.

«Провел очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг. На повестке стояли вопросы по отмене ЭЦП, получение документов в ЦОН, прикрепление к поликлинике и улучшению услуг для бизнеса. Считаю, что в первую очередь мы должны позаботиться о том, чтобы людям было удобно пользоваться электронными услугами. Уже разработан механизм подписания через QR, который и удобен, и безопасен. Осталось только внедрить его на всех порталах. Дал поручение по активизации этой работы и полному отказу от NCALayer», - написал Мусин в Facebook.

Также он сообщил, что будет усовершенствован механизм получения документов: люди будут получать услуги вовремя в электронном виде, не приходя повторно в ЦОН; процесс прикрепления к поликлинике в скором времени будет полностью автоматизирован: «больше не будет ручного рассмотрения заявок, система сама все проверит и прикрепит, а при переезде человеку будет предложена поликлиника по новому месту жительства».

«Кроме того, сегодня по инициативе министерства юстиции было рассмотрено предложение, касающееся упрощения процессов смены данных, например, изменение адреса регистрации. Эта услуга будет доступна в приложениях банков. Здесь осталась только техническая реализация, поэтому поручил ускорить эти работы», - также сообщил Мусин.

Вместе с тем будет введена плата за услуги при обслуживании иностранцев. В этой связи Мусин поручил коллегам из МВД, Минюста и Минфина, а также «Правительству для граждан» выработать механизм по введению платных услуг для иностранцев со следующего года.

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