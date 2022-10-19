Каракат Абден зарегистрирована кандидатом в президенты

В свою поддержку Абден собрала 121 314 подписей, после проверки 118 418 признаны достоверными. Напомним, что для регистрации кандидатам необходимо набрать не менее 118,2 тыс. подписей.

«Все документы получены, все процедуры, необходимые для регистрации кандидатом, соблюдены. Таким образом, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Каракат Абден кандидатом в президенты», – отметил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

48-летняя Каракат Абден – известный общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы. Более 10 лет проработала в центральном аппарате Налогового комитета, в Академии государственного управления при президенте. Являлась депутатом маслихата города Астана VI созыва. Также является членом попечительского совета Дома малютки и Детского дома, ментором и наставником для 15 воспитанников детского дома. Автор скандальной книги «Ты – казашка. Гордись!».

Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева, Мейрама Кажыкена, выдвинутого содружеством профсоюзов «Аманат», и Жигули Дайрабаева, который баллотируется в президенты от народно-демократической партии «Ауыл».

Всего документы в ЦИК подавали 12 кандидатов. Процесс рассмотрения кандидатуры Нуржана Альтаева от РОО «Мұқалмас» был приостановлен, протокол о его выдвижении оспаривался в суде. 17 октября суд признал протокол о выдвижении Альтаева недействительным. Еще троим кандидатам - Хайрулле Габжалилову, выдвинутому общественным объединением оралманов «Асар», Талгату Ергалиеву от Союза строителей Казахстана и Фатиме Бизаковой от республиканского общественного объединения «Практическая Психология» ЦИК отказал в регистрации в связи с несоответствием их требованиям законодательства.