Токаев поручил уделить больше внимания социальной направленности проекта G4 City

В рамках данного проекта вдоль автомагистрали Алматы – Конаев будут построены четыре современных тематических района: Gate District, Golden District, Growing District и Green District. Каждый район будет иметь свою специализацию. Так, кластер Gate District станет деловым и финансовым центром, Golden District – образовательным и медицинским хабом, в Growing District разместится торгово-логистическая и инновационно-индустриальная зона, в будущем центре культуры и досуга Green District предусмотрено строительство курортного комплекса, объектов индустрии гемблинга и тематических парков.

В перспективе G4 City будет развиваться как интегрированный город, в котором будут проживать до 2,2 млн человек. Чтобы привлечь зарубежных инвесторов, здесь планируется создание особых экономических зон и строительство в городе нового международного аэропорта

Токаев напомнил о том, что этот проект уже давно обсуждается, и уточнил у инвесторов сроки его реализации. При этом ответа инвесторов пресс-служба президента не приводит. Также глава государства считает, что в рамках G4 City следует рассмотреть вопрос обеспечения населения доступным жильем, и в целом призвал уделить больше внимания социальной направленности проекта.

В завершении Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Алматинской области Марату Султангазиеву и заместителю премьер-министра – министру финансов Ерулану Жамаубаеву утвердить концепцию генерального плана развития G4 City.