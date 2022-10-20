Токаев поручил обеспечить жителей Текели питьевой водой

Более 1,2 тыс. кубометров трубопроводов Жетусыской области находятся в ветхом состоянии и нуждаются в капитальном ремонте. А жители Текели не имеют доступа к качественной питьевой воде. Эти вопросы поручил в срочном порядке решить президент Касым-Жомарт Токаев в четверг в ходе встречи с общественностью региона.

«90% населения Жетысу обеспечено водой. Однако значительная часть водопроводных сетей (37,5%) находится в очень ветхом состоянии. 1,2 тысячи километров трубопроводов нуждаются в капитальном ремонте. Поэтому поэтапное обновление трубопроводов в регионе — одна из основных задач администрации. Строительные работы должны находиться под строгим контролем», - подчеркнул Токаев.

Еще один важный вопрос, добавил президент, - это обеспечение качественной питьевой водой.

«Вы все прекрасно знаете о проблеме, которая годами существует в Текели. Жители города остались без чистой питьевой воды. Эта проблема должна быть решена без промедления. За выполнение этой задачи непосредственно отвечают акимы районов и городов», - предупредит глава государства.

Для решения этой проблемы он поручил правительству рассмотреть вопрос о выделении средств из республиканского бюджета в предстоящем году.

Также он еще раз напомнил о необходимости решать проблему обмеления озера Балхаш. Правительству Казахстана предстоит продолжать переговоры с Китаем по контролю подачи воды трансграничной реки Или, которая влияет на уровень озера.

«Ключевая задача не только для региона, но и для всей страны, – решение проблемы обмеления озера Балхаш. Это очень сложный процесс, который требует больших усилий. Все запланированные работы необходимо выполнить качественно с привлечением специализированных научных организаций», - поручил Токаев.

По словам президента, важно заняться озеленением береговой линии Балхаша, что позволит снизить эрозию почв и предотвратить опустынивание земель. Координацию должно осуществлять министерство экологии. Кроме того, по его мнению, следует перейти к более разумному освоению береговой линии и добиться минимизации негативного влияния внешних факторов.

«Уполномоченным органам необходимо продолжать переговоры с Китаем по контролю подачи воды трансграничной реки Или. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы не допустить обмеления Балхаша», - подчеркнул глава государства.

В целом, отметил Токаев, обеспокоенность вызывают экологические проблемы региона, связанные с водной безопасностью, промышленным загрязнением, несанкционированными стихийными свалками. В этой связи он поручил уполномоченным органам заняться решением этих проблем, в частности, оперативно заняться запуском горно-перерабатывающего завода в Текели, но с соблюдением экологических нормативов.