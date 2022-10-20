Только 10% населения Жетусыской области имеют доступ к газу
Построить газопровод «Талдыкорган – Ушарал» получил Токаев
фото inform.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

Всего 10% Жетусыской области имеют доступ к газу за счет газопровода «Алматы – Талдыкорган». А для того чтобы газифицировать Аксуский, Сарканский, Алакольский районы, где проживает 180 тысяч человек, президент Касым-Жомарт Токаев поручил построить газопровод «Талдыкорган – Ушарал».

«Сейчас голубое топливо доступно лишь 10 процентам жителей области. Построен магистральный газопровод “Алматы – Талдыкорган”, газ в полном объеме подведен к областному центру. К 2025 году обеспечим газом все населенные пункты от Кербулакского района до пригородов Талдыкоргана», - сказал Токаев в четверг в ходе встречи с общественностью региона.

Вместе с тем президент считает необходимым построить газопровод в направлении «Талдыкорган – Ушарал», благодаря которому газ получат 180 тысяч жителей Аксуского, Сарканского и Алакольского районов.

«Я поручаю правительству профинансировать этот проект», - подчеркнул глава государства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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