Каждое ДТП с жертвами необходимо рассматривать как чрезвычайную ситуацию – Токаев

Правительство Казахстана должно завершить ремонт республиканской трассы, проходящей через Кербулакский и Панфиловские районы Жетусыской области, в течение двух лет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно уделить внимание качеству дорог, поскольку это влияет на качество жизни населения.

«Актуальной задачей остается ремонт республиканской трассы, проходящей через Кербулакский и Панфиловский районы. Это очень важный участок. Поэтому правительству и акимату поручается завершить сложные восстановительные работы в ближайшие 2 года. Нужно срочно решить вопрос финансирования», - поручил он в четверг в ходе встречи с общественностью региона.

Президент добавил, что в регионе также необходимо в ближайшее время отремонтировать 15 ветхих мостов, а асфальтовое покрытие дорог Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск и Ушарал – Достык должно быть закончено к концу этого года.

«Поручаю компетентным органам строго контролировать ход работ и ввести их в эксплуатацию в следующем году», - сказал Токаев.

Прежде всего президент обратил внимание на качество дорог. Он подчеркнул, что затягивать со строительством тоже нельзя, потому что это напрямую влияет на качество жизни местного населения и безопасность движения общественного транспорта. По данным Токаева, за 9 месяцев в Жетысуской области на дорогах республиканского значения в результате ДТП погиб 61 человек.

«Это ужасающий показатель. В стране растет число ДТП, в том числе со смертельными исходами. Надо положить конец этому. Каждое дорожное происшествие с человеческими жертвами следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию. Человеческая жизнь бесценна, поэтому безопасность и сохранность людей должны быть превыше всего», - подчеркнул глава государства.

В этой связи, пояснил он, нужно принимать системные меры для полного искоренения коррупции и недобросовестности при строительстве дорог.

«В то же время необходимо формировать культуру вождения. Очень важно, чтобы каждый, кто берется за руль, строго соблюдал правила дорожного движения и был максимально осторожен. Государство и граждане в равной степени несут ответственность за безопасность дорожного движения. Это общая задача», - подчеркнул президент.