Найти деньги в бюджете на ремонт детской больницы в Талдыкоргане поручил Токаев правительству

Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев поручил правительству найти в республиканском бюджете деньги срочный капитальный ремонт детской больницы в Талдыкоргане и районные больницы в Аксуском и Кербулакском районах. Также в четверг в ходе встречи с общественностью Жетусыского региона он заявил о необходимости укрепления материально-технической базы местного онкологического диспансера.

«В регионе целый ряд учреждений здравоохранения нуждаются в срочном капитальном ремонте. Это областная детская больница в Талдыкоргане, районные больницы в Аксуском и Кербулакском районах. Поручаю правительству обеспечить финансирование данных проектов из республиканского бюджета», - заявил Токаев.

Он также добавил, что, несмотря на общее снижение смертности, в регионе растет количество смертей от злокачественных новообразований. Поэтому президент заявил о необходимости выделить средства на укрепление материально-технической базы онкологического диспансера в Талдыкоргане.

«При этом важно усилить профилактику и диагностику онкологических заболеваний, обеспечить доступ больных к своевременному лечению и необходимым лекарственным препаратам», - подчеркнул глава государства.

Вместе с тем, сообщил он, в 2022 году в отдаленных малочисленных поселках шести районов Жетысуской области будут возведены 12 модульных комплексов под медицинские пункты, а до 2024 года подобные объекты появятся еще в 40 селах.