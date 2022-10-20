ЦИК зарегистрировал Салтанат Турсынбекову кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала заместителя председателя национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Салтанат Турсынбекову кандидатом в президенты Казахстана, ей вручили удостоверение кандидата.

«Все документы получены, все процедуры, необходимые для регистрации кандидатом, соблюдены. Таким образом, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Салтанат Турсынбекову кандидатом в президенты», – сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Турсынбекова собрала в свою поддержку 119 316 подписей, после проверки достоверными были признаны 118 434. Напомним, что для регистрации кандидатам необходимо набрать не менее 118,2 тыс. подписей.

Салтанат Турсынбекова выдвинута от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары-дәстүрге жол», она стала пятым зарегистрированным кандидатом в президенты. Турсынбековой 56 лет, она закончила два вуза –Казахстанский госуниверситет им. Кирова по специальности «Историк-обществовед» и Московскую государственную юридическую Академию в Москве по специальности «Юрист». Более 30 лет проработала на государственной службе, в том числе на руководящих должностях. Последние пять лет занимается общественной работой.

Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева, Мейрама Кажыкена, выдвинутого содружеством профсоюзов «Аманат», Жигули Дайрабаева, который баллотируется в президенты от народно-демократической партии «Ауыл», и Каракат Абден от Национального альянса профессиональных социальных работников.

Всего документы в ЦИК подавали 12 кандидатов. Процесс рассмотрения кандидатуры Нуржана Альтаева от РОО «Мұқалмас» был приостановлен, протокол о его выдвижении оспаривался в суде. 17 октября суд признал протокол о выдвижении Альтаева недействительным. Еще троим кандидатам – Хайрулле Габжалилову, выдвинутому общественным объединением оралманов «Асар», Талгату Ергалиеву от Союза строителей Казахстана и Фатиме Бизаковой от республиканского общественного объединения «Практическая Психология» ЦИК отказал в регистрации в связи с несоответствием их требованиям законодательства.