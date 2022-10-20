Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку

Трасс сообщила, что уже доложила о своей отставке королю Карлу III. По ее словам, Консервативная партия проведет выборы нового лидера до конца следующей недели.

Ранее Трасс подверглась критике за свои налоговые инициативы, которые она называла продолжением курса 71-го премьер-министра Британии Маргаретт Тэтчер. За пять недель премьерства Трасс лишилась поддержки парламентской фракции и электората. Ее рейтинг упал менее чем до 15% − это ниже, чем у любого из британских премьеров в современной истории.

План ее реформ, предполагающий снижение налогов для богатых, отмену запланированного повышения налогов для бизнеса и поддержку населения деньгами в ответ на рост цен на свет и тепло, не нашел понимания у инвесторов. Он потребовал повышения расходов бюджета на четверть триллиона фунтов, однако ни она, ни ушедший в отставку министр финансов Квази Квартенг, не смогли объяснить, откуда возьмут деньги после снижения налоговой базы.