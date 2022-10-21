Казахстан рассматривает Финляндию как один из альтернативных вариантов для экспорта нефти

В качестве одного из альтернативных вариантов для экспорта нефти Казахстан рассматривает Финляндию. Но, как заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков, это достаточно длинный маршрут и на него требуется большое количество вагонов-цистерн, а их не хватает.

«По Финляндии – это всегда был один из (экспортных – В.) маршрутов. Есть пункт назначения Вайниккала, куда и ранее поставлялась нефть железнодорожным транспортом. Поэтому в принципе как один из вариантов (рассматривается – В.), - отметил Акчулаков.

Однако, уточнил он, этот вариант никогда не был емким, через эту станцию Казахстан никогда не перевозил большое количество нефти, так как расстояние «достаточно большое» и требуется «большое количество вагонов-цистерн».

«Учитывая нынешнюю в целом ситуацию, скорость оборота вагонов, к сожалению (время поставки – В.), увеличилось. Если ранее, к примеру, это занимало две недели, (…) то в нынешних реалия это может занимать месяц и более. И нужно будет еще большее количество вагонов-цистерн для этого. К сожалению, они ограничены сейчас. Поэтому найти свободные вагоны-цистерны на рынке сейчас достаточно сложно», - объяснил глава Минэнерго.

При этом, подчеркнул он, Финляндия все же рассматривается как один из вариантов экспорта.